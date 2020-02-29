Метан может предотвратить конец света

29.02.2020, 6:25, Разное

Химический элемент метан может поспособствовать предотвращению глобального потепления и последующего за этим конца света. Особенности этой проблемы изучали американские ученые.

Глобальное потепление экспертами связано с несколькими факторами, включая метан. Они проанализировали тенденцию распространения этого вещества в атмосфере и смогли установить, что за минувшие две сотни лет объем выбросов газа увеличился в разы. Недавние исследования продемонстрировали, что официальные данные на сегодняшний день в существенной мере не соответствуют реальной обстановке, потому как действительная цифра на 40% больше, нежели считалось ранее. Между тем, на самом деле это может положительным образом обернуться для человечества.

По мнению научных сотрудников Университета Рочестера, метан является одним из самых главных «инициаторов» парникового эффекта на Земле, и он быстро покидает атмосферу планету. На это уходит не меньше десяти лет, тогда как в случае с углекислым газом показатель другой — 100 лет. Резкое уменьшение выбросов метана даст возможность улучшить экологию и, тем самым, предотвратить глобальное потепление. Если люди возьмут под свой контроль количество химических веществ в атмосфере, то спустя десятилетие удастся не допустить конец света, а температура придет в прежнюю норму.

В конце 80-х с помощью ООН была организована межправительственная группа специалистов по изменению климата, которая изучала причины глобального потепления. Предполагается, что это стало возможно из-за перемен в орбитральном движении Земли вокруг Солнца, извержений вулканов и иной концентрации парниковых газов. Влияние такого фактора является далеко идущим и может привести к ряду последствиям, включая окисление океана и таяние льдов Арктики.