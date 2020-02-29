Остров стал «морем огня»: в КНДР прошли первые в году военные учения

29.02.2020, 6:19, Новости дня

В КНДР 28 февраля прошли первые в 2020 году военные учения. Их проводил лично председатель госсовета страны Ким Чен Ын.

На учениях, в которых принимали участия различные роды войск, отрабатывалось нанесение объединенного огневого удара оборонительных частей фронта, передает ТАСС. Маневры прошли на востоке у побережья, а в качестве мишени для удара служил небольшой остров. Центральное телеграфное агентство Кореи передало, что в результате "оглушительных" стрельб он превратился "в море огня".

Ким Чен Ын был восхищен действиями армии и признался, что получил от учений "большое удовольствие".

Предыдущие учения проводились в Северной Корее в ноябре 2019 года, ими также руководил Ким Чен Ын.

 



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