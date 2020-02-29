ВОЗ предупреждает: коронавирус может перерасти в пандемию

29.02.2020, 6:19, Новости дня

В Италии коронавирусом заразились уже почти 900 человек, 21 — погиб. Об этом заявили в службе гражданской обороны страны.

Коронавирус COVID-19 охватил большинство государств Европы: за сутки добавилось семь новых стран. Первый случай инфицирования подтвердили в Монако. Зараженного доставили в больницу Ниццы.

В Иране парламент приостанавливает работу в связи с распространением инфекции. Заразились уже 388 человек, а умерли 34. Китай направил в Исламскую Республику группу специалистов, которая будет бороться с распространением эпидемии.

Экстренное совещание по предотвращению распространения вируса провели в политбюро правящей партии КНДР. Ким Чен Ын призвал блокировать все каналы проникновения инфекции в страну.

Число заболевших во всем мире — уже более 85 тысяч, сообщает телеканал "Россия 24". Всемирная организация здравоохранения предупреждает — коронавирус может перерасти в пандемию.



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