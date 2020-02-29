Наместников помог «Колорадо» взять верх над «Каролиной»

29.02.2020, 6:19, Новости дня

Российский форвард "Колорадо Эвеланш" Валерий Наместников, оказавшийся в составе "лавин" в результате обмена, поучаствовал в победной шайбе гостей в матче против "Каролина Харрикейнз", записав в свой актив голевую передачу. Встреча завершилась в пользу "Эвеланш" со счетом 3:2.

За "Колорадо" дубль оформил Тайсон Джост. Еще одну шайбу забросил Самуэль Жирар. У хозяев льда два гола оказались на счету Тейво Теравайнена.

Российские легионеры "Колорадо" Валерий Ничушкин, Владислав Каменев и Никита Задоров результативными действиями не отметились. Как и форвард "Каролины" Андрей Свечников.