Песков раскрыл содержание совещания Совбеза РФ по Идлибу и Турции

29.02.2020, 5:46, Новости дня

Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, где обсуждалась ситуация в сирийском Идлибе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На встрече присутствовали премьер Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«В ходе заседания были обсуждены актуальные вопросы внутрироссийской повестки дня. Также состоялся детальный разговор о ситуации вокруг сирийского Идлиба, была выражена крайняя обеспокоенность в связи с резкой эскалацией обстановки в этом районе Сирии, спровоцированной террористическими группировками, которые активизировали наступательные действия в отношении сирийской армии», – отметил Песков, передает РИА «Новости».

Постоянные члены Совбеза доложили Путину, что в Анкаре работает российская межведомственная оперативная группа, ведущая переговоры с турецкими коллегами по Идлибу, отметил представитель Кремля.

«Как известно, РФ предприняла все необходимые меры для обеспечения безопасности Турецкой Республики вдоль сирийско-турецкой границы», – заверил Песков.

По его словам, реальная глубина зоны безопасности благодаря усилиям российской стороны «значительно превышает указанные в известном турецко-сирийском Аданском соглашении пять километров и де-факто составляет 30 километров».

Участники совещания Совбеза выразили надежду, что власти Турции примут все необходимые меры для обеспечения безопасности российских загранучреждений и граждан в Турции, отметил пресс-секретарь президента.

В пятницу состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которого политики не исключили встречи в ближайшее время.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Сирия и Турция несут большие потери в боях за стратегически важный город.