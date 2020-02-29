Белый дом счел социализм опаснее коронавируса

29.02.2020, 5:46, Новости дня

Для экономики США социализм опаснее коронавируса, сообщил глава национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Он уверен, что «вирус не потопит американскую экономику», но это может сделать социализм. Кадлоу заявил, что при социализме отсутствуют частный сектор, свободное предпринимательство, «успех в награду» и технологические инновации.

По мнению Кадлоу, для социализма характерны «потеря свободы, диктаторское централизованное правительство». Он считает, что страну при социализме не ждет «ничего, кроме бедности и плохих экономических показателей», передает РИА «Новости».

Кадлоу заявил, что США, «возможно, находятся на грани крупнейшего экспортного бума за 40 или 50 лет».

Напомним, в США «социалистом» называют одного из кандидатов на пост президента США Берни Сандерса.



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