Вдова Владимира Этуша назвала причину отсутствия детей в браке с актером

29.02.2020, 5:31, Разное

Вдова актера Владимира Этуша Елена Горбунова пояснила о некоторых моментах совместной жизни со знаменитой личностью. Пара так и не нажила детей за немалый срок брака.

Известный артист умер в прошлом году. Его вдова Елена Горбунова дала ответ на вопрос, желала ли она иметь детей от супруга, разница в возрасте с которым у нее была 42 года. Как оказалось, Владимир Этуш никогда не ставил спутнице жизни каких-либо условий, к тому же у нее самой не возникало мыслей о рождении отпрысков, учитывая этот фактор. По мнению Горбуновой, всеми людьми на планете «управляют Высшие силы» и им могло быть угодно, чтобы они с супругом не имели детей.

В Дом актера вдова знаменитости перебралась весной 2001 года. 36-летняя жительница жила в гражданском браке с 78-летним Этушем, но потом пара официально зарегистрировала собственные отношения. Предложение руки и сердца последовало именно от актера.

Владимир Этуш родился в мае 1922 года и с детских лет мечтал стать артистом. На его счету неудачное поступление в ГИТИС, но в 1940 год он стал слушателем знаменитой «Щуки». Первая роль в кино датируется 1953 годом, тогда актер принял участие в съемках исторической ленты «Адмирал Ушаков». Зрителям хорошо известен благодаря советским комедиям «Кавказская пленница» и «Иван Васильевич меняет профессию». Всего знаменитость принимал участие в создании нескольких десятков фильмов.