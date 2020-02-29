Рост экономики Канады почти остановился в конце 2019 года

29.02.2020, 5:26, Новости дня

Рост экономики Канады в четвертом квартале практически остановился, поскольку экспорт упал рекордными темпами с 2017 года, а инвестиции в бизнес сократились, но декабрь оказался сильнее, чем ожидалось, что говорит о том, что экономика страны набрала обороты в начале 2020 года, передает Bloomberg.

В течение трех месяцев к концу декабря 2019 года, валовой внутренний продукт Канады вырос в годовом исчислении на 0,3 процента, что по сути означает прекращение роста, показала оценка экономиста Банка Канады, сообщило федеральное статистическое агентство.

Этот показатель оказался ниже пересмотренного уровня в 1,1% в предыдущем квартале, что сделало его вторым квартальным замедлением подряд и самым медленным темпом роста с 2016 года.

Период закончился на более высокой ноте, чем ожидало большинство аналитиков, с ежемесячным ростом на 0,3 процента в декабре, самым быстрым темпом роста с мая. Это указывает на то, что ежегодные темпы роста реального ВВП Канады в 2019 году составят 1,6 процента, по сравнению с 2 процентами в 2018 году, что ниже, чем в США, где наблюдалось увеличение реального ВВП на 2,3 процента, сообщило агентство.

Канадский доллар снизился на 0,4 процента до 1,3438 доллара против своего американского аналога в 8:37 утра по времени в Торонто. Ставки на то, что Банк Канады снизит процентные ставки на заседании 4 марта, выросли до более чем 50 процентов с 36 процентов, как считалось ранее.

Замедление в четвертом квартале было в основном ожидаемым из-за ряда временных факторов, включая недельную забастовку работников железных дорог, сбои в работе производственных предприятий и остановку трубопроводов, что сдерживало рост.