Апелляционный суд поддержал президента Трампа

29.02.2020, 5:15, Новости дня

Президент Дональд Трамп одержал важную победу: Апелляционный суд США по Федеральному округу Колумбия отклонил иск возглавляемого демократами Юридического комитета Палаты представителей. Податели иска добивались вызова для дачи показаний бывшего главного юриста Белого дома Дона Макгана.

Апелляционный суд поддержал аргумент администрации Трампа, согласно которому высокопоставленные чиновники обладают иммунитетом от необходимости давать показания Конгрессу о действиях официального характера, и что суды не обладают необходимой юрисдикцией для разрешения такого рода споров.

Таким образом, суд поддержал распоряжение президента, согласно которому действующие и бывшие чиновники обязаны игнорировать запросы Конгресса по импичменту и широкому кругу иных тем.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США намеревался получить показания оставившего свой пост в октябре 2018 года Макгана о предположительных попытках Дональда Трампа воспрепятствовать расследованию Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы.



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