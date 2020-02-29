Мнение: Коротко по Идлибу. 28.02.2020

29.02.2020, 5:04, Разное

Коротко о развитии событий в Идлибе.

1. Под Саракибом сегодня продолжались бои САА при поддержке ВКС РФ с боевиками, которых поддерживали турецкая артиллерия и дроны. Существенных изменений на линии фронта нет.

С обеих сторон отмечаются серьезные потери, причем военкоры указывают на высокую активность турецких дронов. Турецкие самолеты Россия в сирийское воздушное пространство не допускает.

2. Одновременно с этим продолжает катиться вперед сирийское наступление из южных районов Идлибе. Армия приближается к Джиср-аль-Шугуру и трассе М-4, одновременно сирийцы пытаются обойти Каснафру, где боевики уперлись и пытаются остановить наступление САА.

За сегодня освобождена еще пачка различных поселков. То есть, даже несмотря на обмен ударами, САА и не думает останавливать наступление и продолжает занимать территорию провинции Идлиб несмотря на все угрозы турок. Турки даже обстреливали поселок Джурин из дальнобойной РСЗО со своей территории, но каких-то существенных последствий для ситуации на фронте это не имело. Боевики как отступали, так и отступают.

3. Переговоры Путина и Эрдогана пройдут 5 или 6 марта в Москве. Встреча сейчас согласовывается. Турки продолжают требовать отвода сирийских войск на линию "Сочинской сделки", но в текущих реалиях это требование абсолютно не реалистично. Согласиться на эти требования для Путина и Асада, означает потерять лицо. Поэтому Эрдогану как и ранее будут предлогать сделку. Если он снова откажется, вероятность войны резко вырастет и умрет много людей. На 5-6 марта намечены ракетные стрельбы в Восточном Средиземноморье. Не исключено, что будут для демонстрации долбить "Калибрами" в Идлибе.

4. В Ливии Эрдогану тоже прилетело. Утром войска Хафтара накрыли из "Градов" аэропорт Митига (часть ракет традиционно упала на жилые кварталы — стандартная история для Триполи). Заявлено 15 убитых турецких военных (помимо 7-10 убитых 27 февраля) и уничтожение ЗРК "Хок". Хафтар ясно дает понять, что намеревается действовать в рамках силового сценария не останавливаясь перед ударами непосредственно по турецким военным. А значит цифра потерь Турции будет расти не только в Сирии. Интересного, с какого кол-ва гробов из Сирии и Турции, к Эрдогану возникнут серьезные вопросы в самой Турции. Как представляется, определенный болевой порог у турецкого общества определенно есть.

5. В Европе наблюдается легкая паника по поводу потока сирийских беженцев, который начинает нарастать, а также систематические призывы к деэскалации в Идлибе. НАТО пока не демонстрирует какой-либо готовности воевать за Идлиб вместе с Турцией.

Иран по-прежнему занимает выжидательную позицию.

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