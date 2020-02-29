Астрофизик рассказал о влиянии на Землю «самого мощного взрыва во Вселенной»

29.02.2020, 4:56, Новости дня

Такие открытия помогают человеку восстанавливать галактическую историю и узнавать, что производило миллионы лет назад, рассказал газете ВЗГЛЯД исполняющий обязанности директора Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ Константин Постнов.

Астрономы обнаружили самый мощную вспышку энергии в истории Вселенной со времен Большого взрыва. Она произошла у сверхмассивной черной дыры в скоплении Змееносца, удаленной от Земли на сотни миллионов световых лет. Специалисты сравнили это открытие с находкой первых костей динозавров.

«Астрономы увидели горячий газ в скоплении галактик, который каким-то образом сдвинулся, что выглядит так, как будто он там из-за чего-то деформировался. Когда они посмотрели радиус этой кривизны, увидели, что в центре находится другая галактика, в которой черная дыра, которая на данный момент спокойна. Исходя из этого они сделали вывод, что скорее всего когда-то, миллионы лет назад, та черная дыра была активна, выбрасывала большое количество энергии, которая как раз и растолкала этот горячий газ», – говорит Постнов.

Благодаря данному исследованию теперь можно понять, какое количество энергии нужно вложить для того, чтобы растолкать этот горячий газ, поясняет астрофизик.

«Но это не взрыв никакой, это эпизод активности, который длился десятки, а может и сотни миллионов лет, мы же не видим сейчас никакой активности. Это все равно что посчитать свою зарплату за всю жизнь и увидеть, что вы долларовый миллионер. Здесь нужно понимать, что это как галактическая археология ­– по современным наблюдениям люди восстанавливают, что могло бы быть в прошлом», – объясняет Постнов.

Он также отмечает, что эти наблюдения интересны для понимания прошлой активности ядер галактик (активность ядер связана с падением газа на центральную сверхмассивную черную дыру) и ее роли в скоплениях галактик – самых больших гравитационно-связанных структур во Вселенной.

Также астрофизик подчеркивает, что на Земле такие явления никак не отражаются, так как произошли в далеком прошлом.

Ранее японские астрономы зафиксировали атипичные движения газовых облаков в центре Млечного Пути, которые могут указывать на наличие необычных типов черных дыр.