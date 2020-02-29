На Украине назвали сало и чеснок лучшим лекарством от коронавируса

29.02.2020, 4:56, Новости дня

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов поделился рецептом, как уберечься от коронавируса. Чиновник заявил, что лучшее лекарство – это лук, сало и чеснок.

«Я вам хочу сказать: лучшее лекарство от коронавируса — лук, сало и чеснок», – цитирует Данилова «Страна.ua».

Так секретарь СНБО прокомментировал вопрос о нехватке защитных масок в аптечных пунктах на территории страны. При этом Данилов добавил, что «водка – это не лекарство». 

По его словам, государство должно установить контроль за распространением лекарств из-за эпидемии коронавируса в мире. 

«Именно этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление очень-очень безумное, потому что люди на этом зарабатывают большие деньги», – подчеркнул он.

Ранее глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что с 28 февраля Украина вводит на границе с Россией температурный контроль въезжающих, чтобы предотвратить распространение коронавируса. 

В пятницу госкомитет по здравоохранению Китая сообщил, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 78 тыс. 824 человек. 



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