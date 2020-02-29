В ООН предупредили о возможном срыве перемирия в Ливии

29.02.2020, 4:55, Новости дня

В Ливии возможен срыв перемирия, сообщил специальный представитель генерального секретаря ООН в Ливии Гассан Саламе.

«За последние сутки в стране произошло очень серьезное нарушение перемирия. В действительности, это мог быть почти полный срыв перемирия, с обстрелом многих районов. По аэропорту Триполи были нанесены удары в 7 утра», – сказал Саламе, передает РИА «Новости».

В четверг вечером в ходе обстрела погибла семья из пяти человек, в пятницу было обстреляно несколько районов в Триполи.

«Совершенно ясно, что ни один из треков не может позитивно продвигаться вперед, пока звучат пушки. Поэтому мы вновь призываем к соблюдению перемирия, которое было согласовано обеими сторонами 12 января. И мы настаиваем на продолжении работы трех треков, не смотря ни на что – экономического, политического и военного», – заключил спецпредставитель генсека.

Ранее Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар также заявлял, что правительство национального согласия Ливии (ПНС) и Анкара воспользовались перемирием для переброски наемников из Сирии. Он заявил, что может остановить боевые действия, если из Ливии выведут сирийских наемников, а также прекратят поставки оружия из Турции.