Пентагон и Госдеп поспорили о ЗРК Patriot в Турции

29.02.2020, 4:55, Новости дня

Вопрос целесообразности размещения в Турции ЗРК Patriot вызвал споры между Пентагоном и Госдепом, пишут СМИ.

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри выступает за удовлетворение просьбы Турции о временном размещении ЗРК Patriot, но военные «обеспокоены глобальными последствиями этого шага». Размещение ЗРК Patriot в Турции Пентагон считает «безрассудным», передает ТАСС со ссылкой на Politico.

Источники издания сообщают, что в Пентагоне идею считают «плохой», ведомство не хочет делать «глупостей, имеющих подлинные глобальные последствия».

Кроме того, Джеффри потенциально ставит вопрос о создании с участием США закрытой для полетов зоны над Идлибом, но военные не желают создавать «плохой прецедент», который все равно «не изменит расчеты россиян и сирийцев».

СМИ сообщали, что Турция просит США развернуть две батареи ЗРК Patriot на своей южной границе в связи с обострением ситуации в провинции Идлиб. 

В Вашингтоне пояснили, что речь идет о временном размещении, а не о продаже. 

Напомним, турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что США могли бы поставить республике ЗРК Patriot для оказания поддержки в Идлибе. После этого Пентагон сообщил, что в курсе запроса Турции на зенитно-ракетные комплексы.



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