Убийство не состоялось: киллер сообщил мужу о намерениях его жены

29.02.2020, 4:34, Новости дня

Смоленские следователи арестовали незадачливую заказчицу убийства. В итоге муж остался жив, а жена оказалась за решеткой.

Жительница Смоленска заказала убийство мужа. Киллера нашла в Москве, сообщила необходимые сведения о личности супруга, выдала фотографию и денежные средства в сумме 300 долларов и 20 тысяч рублей. Исполнитель в свою очередь заявил, что орудие и способ совершения преступления определит самостоятельно. Но ситуация стала развиваться не по плану.

Как рассказала ГТРК "Смоленск" официальный представитель СК по Смоленской области Наталья Зуева, на фоне систематических семейных конфликтов женщина обратилась с просьбой к знакомому совершить убийство супруга. Тот, прибыв в Смоленск, решил сообщить о намерениях заказчицы ее мужу. После этого мужчина обратился в правоохранительные органы.

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ГТРК "Смоленск"