Коронавирус в Китае: скончались 2835 человек, выздоровели 39 тысяч человек

29.02.2020, 4:34, Новости дня

Число жертв коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2 835 человек, заразились более 79,2 тысячи, выздоровели свыше 39 тысяч. Такие данные сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По количеству инфицированных среди регионов страны первое место занимает центральная провинция Хубэй: там зарегистрировано порядка 66,3 тысячи зараженных, из них свыше 2,7 тысячи человек скончались, около 28,8 тысячи – выздоровели. Далее следуют провинция Гуандун (более 1,3 тысячи заболевших), Хэнань и Чжэцзян (в каждой зарегистрировано свыше 1,2 тысячи заразившихся). За последние сутки на территории большинства из 31 региона материковой части Китая не обнаружено ни одного нового заразившегося, сообщает ТАСС.

В Пекине число инфицированных – 410 человек, 257 из них выписались из больницы, семеро умерли. В провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, за все время количество заразившихся оставило 480 человек, скончались 13 человек, выздоровели – 295.

Согласно последним официальным сведениям, в стране более 58,2 тысячи человек, поддерживавших контакты с инфицированными, находятся под наблюдением врачей. Также в КНР насчитываются свыше 1,4 тысячи человек с подозрением на коронавирус – они находятся на карантине. Состояние более 7,6 тысячи инфицированных оценивается как тяжелое.

31 декабря 2019 года в Ухане была зафиксирована вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая случаи заражения были зафиксированы более чем в 50 странах, в том числе и в России.



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