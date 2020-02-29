COVID-19: первый заболевший в Монако и закрытие военной базы во Франции

29.02.2020, 4:34, Новости дня

Коронавирус добрался до княжества Монако. 50-летний больной доставлен в больницу французской Ниццы. Его состояние стабильно.

Из-за выявления случаев заражения коронавирусом COVID-19 закрыта военная база Крей на севере Франции. Отменены групповые мероприятия, перемещения военных с базы и на нее приостановлены, заявил глава французского минобороны Флоранс Парли. На базе введен карантин, проводится эпидемиологическое расследование, передает РИА Новости.

За прошедшие сутки число заболевших во Франции возросло с 38 до 57. Умерли двое – китайский турист и гражданин Франции.

По последним данным ВОЗ, вне Китая в 51 стране заражены 4 691 человек. Погибли 67 человек. В Китае заболели 78 961 человек, 2 791 – умерли. Всего в мире коронавирусом заражены 83 652 человека.



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