Мнение: По уничтоженному «Панцирю»

29.02.2020, 4:10, Разное

Коротко по видео с уничтоженным "Панцирем".

В первоисточнике указана не Сирия, а Ливия. Якобы это "Панцирь" приписанный как пишут https://twitter.com/clashreport/status/1233477466620121095 к "Вагнеру". Об этом пишет сам канал, разместивший видео (смотрим на логотип канала, потом на логотип на видео, думаем)

Le Pantsir S-1, système de défense aérienne détruit par les forces armées turques, est dans les inventaires de 12 pays et coûte 75 millions de dollars. Il est rapporté qu’il est utilisé par la société de mercenaires russe #Wagner en #Libye.

Осталось непонятным, на каком этапе Ливия превратилась в Сирию.

С самим "Панцирем" тоже не все так однозначно.

"Панцири" в Ливии экспортные — Россия их в свое время поставляла в ОАЭ (отличие этих машин, у них шасси МАН), а та перегнала их в западную Ливию, где они были переданы войскам Хафтара и использовались как против БПЛА ПНС, так и против турецких и американских БПЛА — сбили как минимум 1 американский, 1 итальянский и несколько штук турецких. Ориентировочно их там 3-4 штуки. По всей видимости один турки смогли поймать. Также не было до сих пор доказано, что там есть какие-то российские операторы или советники — расчет вполне мог быть ливийским. Или те же эмиратчики. В общем, тут еще уточнять надо.

Для справки

ЗРПК "Панцирь-С1" сбил МиГ-23 в Ливии — https://colonelcassad.livejournal.com/5113112.html

Под Триполи сбит итальянский БПЛА MQ-9 Reaper — https://colonelcassad.livejournal.com/5440174.html

ЧВК "Вагнер" сбивает американские дроны?! — https://colonelcassad.livejournal.com/5459682.html

В Ливии сбит уже 2-й западный БПЛА за неделю — https://diana-mihailova.livejournal.com/4181855.html

И т.д.

Почему появилось видео, догадаться не трудно — вчера в ходе авиаударов было убито от 7 до 10 турецких солдат. Сегодня по заявлению командования ЛНА в ходе ударов по аэропорту Митига было убиты еще 15 человек, а также уничтожен склад боеприпасов и как утверждается, уничтожена ЗРК "Хок".

Соответственно, надо показать, что турецкие дроноводы из Триполи и Мисураты тоже чего-то могут.

PS. В Идлибе у турок за сегодня официально еще 1 200-й и 2 300х. Плюс турецкие СМИ пишут о гибели майора турецких коммандос в бою под Саракибом. Но тут сейчас будет много неясностей, так как у турок будет большой соблазн размазывать свои потери за предыдущие дни по несколько человек на последующие, чтобы вчерашние жертвы не казались столь чудовищными в глазах турецкого общества (поэтому вчера и глушили соц.сети).

UPD: После появления видео с уничтоженным "Панцирем", ЛНА заявила, что вечером сбиты сразу 4 турецких БПЛА. Я отомщу и мстя моя будет страшна.