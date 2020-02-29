В мире: Стоит ли РФ бояться украинских ракет

29.02.2020, 4:04, Новости дня

Целая «ракетная программа» будет возрождена на Украине – по крайней мере, если верить заявлениям высокопоставленных украинских чиновников. В Киеве дают понять, что все ракетные успехи СССР связаны именно с украинским научно-техническим потенциалом. Так ли это на самом деле – и каковы шансы Украины стать великой ракетной державой?

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев намеревается в ближайшее время «возродить ракетную программу» с целью ответа «любому агрессору». Отметился Данилов и еще одним откровением: «когда говорят, что в Советском Союзе производили ракеты, то это была не совсем верная информация, ракеты производились на Украине. 98% всего ракетного производства происходило на Украине. Это Харьков, Днепропетровск, Павлоград, еще какие-то города, не всем известные».

Насколько высказывания высокопоставленного украинского чиновника соотносятся со здравым смыслом и реальной историей?

Ветеринары-ракетчики

Начать стоит с личности уникального летописца ракетной отрасли СССР и независимой Украины. Алексей Данилов застал СССР отнюдь не ребенком – он родился в шахтерском городке Красный Луч в Луганской (Ворошиловградской) области еще в 1962 году. Правда, с ракетным производством никогда связан не был, да и образование получил весьма специфическое – в 1981 году окончил Старобельский совхоз-техникум, по специальности ветеринар.

Впрочем, судя по всему, стезя врачевателя Буренок и Зорек его привлекала мало: проработав четыре года на непыльной должности ветеринара в зооуголке парка имени 1 Мая города Ворошиловграда, Данилов ушел в кооперативный бизнес. А с 1994 года, почуяв, что деньги делаются на модной «украинской идее», и вовсе переметнулся в политику, став сначала председателем городского совета Луганска, а в 2005 году – народным депутатом Украины от Блока Юлии Тимошенко.

После ряда скандалов середины 2000-х годов Данилов временно исчез из публичной политики. Пока внезапно не всплыл в июле 2019 года в качестве сначала замсекретаря СНБО Украины, а с октября того же года – секретаря этого отвечающего за оборонную доктрину высшего органа власти страны. Вынырнувший «из ниоткуда» Данилов заменил попавшего в опалу у Зеленского предыдущего секретаря СНБО, Александра Данилюка, в силу чего многие не столь пристально следящие за украинской политикой люди даже не заметили изменения в киевской «табели о рангах», учитывая сходство их имен и фамилий.

А вот тон высказываний поменялся радикально. По крайней мере Данилюк, имевший «честное» высшее техническое образование и окончивший знаменитый Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского, как-то не позволял себе столь эпических комментариев на предмет ракетной отрасли. А вот Данилову это вполне по рангу: ветеринар, и значит – в ракетах разбирается!

98% made in Ukraine?

Скажем сразу: нам неизвестно, каким образом Данилов насчитал искомые 98% ракет, которые якобы были произведены «на Украине» в советское время. «Натянуть украинскую сову на глобус СССР» можно было бы, если бы Данилов сформулировал мысль как «98% советских ракет имели хотя бы одну деталь, произведенную на тогдашней Украине», но даже такой посыл был бы наглым преувеличением.

Да, в СССР между союзными республиками практически во всех отраслях была налажена самая широкая кооперация. В наиболее высокотехнологичных изделиях (таких как военная продукция или ракеты) она была наибольшей. Это правило действовало в обе стороны: в условно «украинских» ракетах, например, произведенных в Днепропетровске или Павлограде, было столько же, если не больше российских деталей и узлов, нежели «украинских частей» в «российских» ракетах, произведенных в Воткинске или Миассе.

О масштабе такой межреспубликанской кооперации можно легко судить, например, рассматривая подробно задокументированную и вышедшую из-под зонтика секретности историю строительства последних советских авианосцев в Николаеве.

Малоизвестный факт – последний из спущенных на воду на Украине авианосцев, «Варяг», ставший впоследствии китайским «Ляонином», вполне мог быть достроен в срок, еще до развала СССР. Помешал этому, в частности, этнический конфликт в Азербайджане – в Баку находилось КБ «Норд», выпускавшее навигационные комплексы для всех авианосцев проекта 1143, а в соседнем Сумгаите – завод, который должен был изготовить уникальные 40-тонные подъемники для «Варяга». Специалисты просто сбежали с этих предприятий еще во время событий 1988–1989 годов, а постройка последних советских авианосцев застыла еще за три года до формальной кончины СССР.

Ровно такой же болезненный разрыв связей пережила и ракетная отрасль СССР. Однако нет худа без добра: в РФ именно в 1990-х годах возникла оборонная доктрина, которая настаивала на максимальной локализации ракетного производства внутри страны, даже без опоры на страны бывшего СССР, вошедшие в СНГ. О результатах такой перестройки производственных связей наглядно говорят и результаты независимой РФ и «незалежной» Украины в постсоветский период. Украина в этот период отметилась запусками лишь одной-единственной по-настоящему «украинской» ракеты – днепропетровского «Зенита», с помощью которого в период 1992–2017 годов было осуществлено 67 запусков. Формально иногда называется лукавая цифра чуть ли не в 150 запусков «украинских» ракет, но сюда засчитывают буквально все – и запуски произведенных еще в советское время конверсионных баллистических ракет «Циклон» и «Днепр», и даже изготовленные в Днепропетровске первые ступени американской ракеты-носителя «Антарес» («Таурус»).

За это же время с 1991 по 2019 год РФ произвела 967 космических запусков – минимум в 10 раз больше мифических украинских «98%». В случае же сравнения суборбитальных запусков военных баллистических ракет приводить статистику бессмысленно – у Украины просто нет такого рода пусков. Так что в этом случае смысл пропорции между Россией и Украиной и вовсе теряется.

Так чем «грозить мы будем шведу»?

Конечно, сказать о том, что «на зло надменному соседу» мы сделаем у себя собственную ракетную отрасль, с рулеткой и гейшами – дело нехитрое. Интересно другое: насколько в реальности Украина может рассчитывать не на мифическое «возрождение», а хотя бы на сохранение остатков советского наследия.

Если вы заметили, то статистику по «украинским» запускам мы привели вплоть до 2017 года. Это действительно так – после 2017 года новые украинские ракеты «Зенит» в космос не летали. Запуски конверсионных ракет «Днепр» (бывших РС-20 «Воевода») с российского космодрома Ясный прекратились еще двумя годами ранее, в 2015-м, когда президент Порошенко торжественно объявил о прекращении украинско-российского военного сотрудничества. С американскими заказами на первые ступени «Антареса» дела обстоят чуть получше – здесь последний запуск произошел как раз на днях, 15 февраля 2020 года, и сотрудничество США с Украиной продолжается.

Однако как раз первая ступень «Антареса» наглядно показывает глубину той «кроличьей норы», куда забралось ракетостроение Украины. Ладно, опустим то, что «Антарес» запускают с американского космодрома, собирают в США, а делают это американские специалисты при скромном участии украинских «командировочных». Опустим и ту интимную подробность, что вторая и третья ступени «Антареса» к Украине ровно никаким боком – их вообще полностью делают в США. Однако основная «зрада» находится в той самой первой ступени, которую действительно изготавливают на днепропетровском заводе «Южмаш».

Дело в том, что в Днепропетровске (Днепре) собирают лишь низкотехнологичную «бочку»: силовую конструкцию первой ступени, емкости для горючего и окислителя, баки наддува высокого давления, системы подачи топлива, установленные на них датчики и клапаны, а также укладывают всю электропроводку ступени.

А вот высокотехнологичный двигатель первой ступени на Украине сделать просто не в состоянии. Этот двигатель американский заказчик «Антареса», компания Orbital, покупает в сборе на подмосковном НПО «Энергомаш». Даже антироссийские санкции никак не повлияли на поставки российских РД-181 для запусков «Антареса» – эти уникальные ракетные двигатели год за годом попадают в особые исключения по санкционному списку.

Ракета пониже, факел пожиже

Конечно, все вышесказанное касается настоящего ракетного хай-тека – ракет, способных достичь орбиты Земли, а также баллистических ракет средней и межконтинентальной дальности. Такие изделия Украина способна делать разве что с невероятным напряжением сил – или же не может делать вовсе. Проще ситуация со всем, что летает ближе и не так быстро.

Пока что у Украины сохраняется возможность производить оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК), дозвуковые крылатые ракеты, ракеты систем залпового огня и широкую номенклатуру других тактических ракет – противокорабельных, ракет ПВО, ракет «воздух – воздух».

Несомненным успехом последних лет для ракетной отрасли Украины стало освоение в производстве реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» с новым корректируемым боеприпасом, разработанной на основе советской РСЗО 9К58 «Смерч».

Такие ракеты с максимальной дальностью около 130 км Украина пока делать может, причем, по заявлениям Киева, даже без «российских деталей». Хотя вот компоненты твердого топлива для них приходится все равно покупать за рубежом – «пороховую» химию в стране успешно подразвалили, и многие химические заводы, например в Шостке или в уже упомянутом Павлограде, практически пошли под нож. Теперь остатки химической отрасли героически пытаются спасти – надо же чем-то снаряжать новые ракеты, которыми Украина собирается остановить «любого агрессора»…

Например, на том же Южмаше с 2013 года ведется разработка ОТРК «Гром», который впоследствии был модифицирован под требования заказчика из Саудовской Аравии, получив наименование «Гром-2». Заявленный радиус действия «Грома» – 280 км с возможностью увеличения до 500 км. Опытное шасси «Грома» уже даже выкатили на парад по случаю Дня независимости Украины в августе 2018 года. Было заявлено, что изготовлено два опытных шасси, а полигонные испытания начнутся уже в конце 2019 года. Однако пока что «гром и ныне там»: на украинских полигонах тихо, а саудитов попросили зайти за ракетами… в 2022 году. Мол, доделать надо чуток, не все пока собралось из деталей в готовую ракету. Так что, когда мы говорим о том, что разработка нового ОТРК является для Украины уже нетривиальной задачей, мы отнюдь не искажаем ситуацию. Сделать могут, а вот запустить в серию – с трудом.

На основе этих наглядных примеров можно увидеть, в каком положении находится «98% советского наследия» Украины. Наверное, от них осталось 2%, просто ветеринар Данилов неправильно расслышал на заседании СНБО докладывавших ему ракетчиков…

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