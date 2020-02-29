Сенатор объяснил необходимость закрепления положений о Боге в Конституции

29.02.2020, 4:04, Новости дня

Сенатор Андрей Клишас заявил, что сохранение единства страны и вера в Бога обязательно должны быть отражены в Конституции.

«Те идеалы, которые передали нам наши предки, любовь к Отечеству, сохранение единства страны, вера в Бога, с этими идеалами наши предки построили и сохранили для нас великую страну. РФ с учетом многонационального и многоконфессионального, культурного многообразия развивалась как государство, где вера в Бога, признание исторически сложившегося государственного единства многие века были основой развития государства и человека. Указанные положения обязательно должны найти отражение в конституции», – сказал Клишас, передает ТАСС.

По словам сенатора, в случае закрепления религиозных догм в Конституции РФ останется светским государством.

«С учетом положений статьи 28 Конституции каждый житель вправе свободно исповедовать в современной РФ любую религию или не исповедовать никакой. Принцип светского государства незыблем», – сообщил он.

«Каждый сам определит свое отношение к Богу, но с необходимостью уважения к памяти предков, которые с верой в Бога передали нам великую страну, думаю, согласится каждый житель России», – добавил Клишас, информирует РИА «Новости».

Ранее также патриарх Кирилл призвал верующих к труду и молитве, чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге. Рабочая группа обещала, что обсудит инициативу патриарха Кирилла об упоминании Бога.

Газета ВЗГЛЯД писала, в каких странах Бог упоминается в Конституции.