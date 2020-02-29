Парламент Ирана приостановил работу из-за коронавируса

29.02.2020, 4:04, Новости дня

Парламент Ирана вынужден приостановить работу из-за распространения в стране коронавируса, сообщил представитель президиума законодательного органа Асадулла Аббаси.

«Из-за распространения коронавируса в стране президиумом было принято решение не проводить заседания парламента до последующего уведомления», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее коронавирус диагностировали у вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар. Также коронавирусом заболел депутат Меджлиса (парламента) Ирана Махмуд Садеки и замминистра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи.

От коронавируса умер бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи.

С 28 февраля РФ временно ограничила въезд иранских граждан на свою территорию.