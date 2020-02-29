Устроенные феминистками беспорядки не помешали Полански завоевать «Сезар»

29.02.2020, 4:04, Новости дня

Режиссер Роман Полански стал лауреатом премии «Сезар» как лучший режиссер, хотя феминистки протестовали против награждения его фильма «Офицер и шпион».

Полански получил награду за лучшую адаптацию сценария вместе с писателем Робертом Харрисом. Кроме того, Полански был награжден как лучший режиссер. Костюмер Паскалин Шаван также получила награду за работу в фильме «Офицер и шпион». Всего картина была номинирована на 12 премий.

Самого Полански не было на церемонии, передает ТАСС.

Победа Полански привела к тому, что некоторые гости покинули церемонию, не дожидаясь объявления главной премии за лучший фильм («Отверженные» режиссера Ладжа Ли). В их числе была актриса Адель Энель, которая ранее обвинила режиссера Кристофа Ружжиа в домогательствах. Ее выступление положило начало широкой кампании, в рамках которой был обвинени и Полански.

Картина «Офицер и шпион» рассказывает о «деле Дрейфуса» – суде над французским офицером-евреем Альфредом Дрейфусом, несправедливо обвиненном в шпионаже.

За несколько часов до церемонии началась акция протеста против награждения фильма Полански. В ней в основном участвовали активистки феминистских ассоциаций. Они попытались прорваться на ковровую дорожку, повалили несколько заграждений. Полиция применила слезоточивый газ.

Напомним, французская актриса Валентина Монье заявила, что Полански якобы изнасиловал ее в 1975 году на горнолыжном курорте в Швейцарии, однако сообщила она об этом спустя 44 года в связи с выходом нового фильма режиссера «Офицер и шпион».