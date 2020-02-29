Plus size певица alyona alyona для фото легла на бильярдный стол
29.02.2020, 3:46, Новости дня
Пышнотелая украинская рэп-певица alyona alyona на своей странице в Instagram опубликовала подборку снимков, на которых запечатлена во время игры на бильярде. Для одного из них певица позировала лежа на столе.
«Раскатала шары», – написала она.
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Розкатала шари *
alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню «Залишаю свій дім» она показала переезд в Киев.
alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times.
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