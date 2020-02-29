Plus size певица alyona alyona для фото легла на бильярдный стол

29.02.2020, 3:46, Новости дня

Пышнотелая украинская рэп-певица alyona alyona на своей странице в Instagram опубликовала подборку снимков, на которых запечатлена во время игры на бильярде. Для одного из них певица позировала лежа на столе.

«Раскатала шары», – написала она.

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Розкатала шари *

Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 27 Фев 2020 в 8:58 PST

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню «Залишаю свій дім» она показала переезд в Киев.

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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