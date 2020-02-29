Комаровский: От страха умрет больше, чем от коронавируса

29.02.2020, 3:46, Новости дня

Украинцы боятся неизвестного. Такое мнение врач-педиатр Евгений Комаровский выразил 28 февраля в ходе программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина», комментируя реакцию общественности на распространение коронавируса SARS-CoV-2.

По словам врача, украинцы мало осведомлены о вирусе.

«Люди наши знают, что такое корь, дифтерия, столбняк, автомобильные аварии, ботулизм, фальсифицированный алкоголь. Но мы не очень разбираемся с коронавирусом, поэтому нам как-то страшновато», – сказал он.

Комаровский отметил, что коронавирус по тяжести последствий сопоставим с гриппом.

«Очень часто сравнение с гриппом кажется неуместным. Но тем не менее украинцы практически не хотят от него защищаться. Не хотят делать прививки – и все тут. То есть гриппа, против которого даже вакцина есть, мы не боимся… Грипп убивает молодых, убивает беременных, у коронавируса этого практически нет. Но мы его боимся, а гриппа не боимся. Я не вижу тут логики… Паника непродуктивна. Но когда мы нагнетаем, когда из каждого утюга слышно: «Мы все умрем», – то от страха таки умрет больше, чем от коронавируса. Реально больше», – заявил врач.

Он призвал общество объединиться «перед лицом опасности» и дал ряд рекомендаций по профилактике заболевания.

«Чем меньше людей вокруг вас – тем лучше. Можете не залазить в переполненный троллейбус – пройдите пешком. Можете работать из дома – работайте из дома. Можете заказать продукты онлайн – закажите», – сказал он.

Врач подчеркнул, что наиболее подвержены риску заболевания люди преклонного возраста.

По словам Комаровского, в информационной политике украинский властей, касающейся коронавируса, есть «огромные пробелы».

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 28 февраля в КНР зарегистрировано 78 824 случая заражения новым коронавирусом, умерло 2788 человек. По данным ВОЗ, по состоянию на 27 февраля вне Китая зафиксировано 3664 случая заражения в 46 странах, погибло 57 человек.

20 февраля Украина эвакуировала из Уханя 45 своих граждан, а 27 также иностранцев из Уханя. Вместе с 22 членами экипажа самолета и персонала они заселились в медцентр Нацгвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.

Жители Новых Санжар Полтавской области протестовали против размещения эвакуированных в поселке. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. Начато шесть уголовных производств по факту массовых беспорядков.

По состоянию на 27 февраля у 89 человек, которые находятся на обсервации в медицинском учреждении в Новых Санжарах Полтавской области, коронавирус SARS-CoV-2 не выявлен, сообщал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус диагностирован у четырех украинцев на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у берегов Японии. Одну из них уже выписали из больницы. Кроме того, вирусом заразилась украинка, которая работает в Италии.