“Мы не боимся применять силу”. Совбез ООН обсудил эскалацию конфликта в Сирии

29.02.2020, 3:45, Новости дня

В ночь на 29 февраля в Совете Безопасности ООН состоялось заседание, посвященное эскалации конфликта в Сирии, в частности гибели турецких военных в провинции Идлиб. Трансляция встречи велась на официальном сайте Организации Объединенных Наций.

“В последнее время я неоднократно предупреждал, что существует риск серьезной эскалации военных действий на северо-западе Сирии. Я опасаюсь, что в связи с событиями, произошедшими за последние 24 часа, мы подошли к этой опасной черте”, – заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, открывая заседание Совбеза.

По его мнению, наступил “один из самых тревожных моментов” за весь период войны в Сирии.

Посол России в ООН Василий Небензя отверг причастность РФ к гибели турецких военных. По утверждению Небензи, в координатах, которые Анкара передала Москве во избежание столкновений турецких и российских военных, не были указаны районы, в которых “в конечном итоге погибли турецкие солдаты”.

“Как только стало ясно, что произошло, российская сторона приняла исчерпывающие меры для прекращения боевых действий и обеспечения безопасной эвакуации погибших и раненых”, – заявил он.

Турецкий посол в ООН Феридун Синирлиоглу отверг доводы Небензи, заявив, что данные с радаров указывают на совместную атаку сирийской и российской авиации. “Мы предварительно письменно договорились с российскими силами о местонахождении нашего конвоя, но авиаудары продолжались, несмотря на наши предупреждения сразу после первой атаки”, – сказал он.

Турецкий дипломат также подчеркнул, что в указанном районе находились только турецкие военные, и это свидетельствует, что они были атакованы преднамеренно. Синирлиоглу добавил, что Турция не хочет войны, но не боится применять силу в случае угрозы безопасности.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики «Исламского государства», а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.

27 февраля 2020 года в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли «войска сирийского режима».

В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие «находились в боевых порядках террористических формирований», и отвергли свою причастность к удару. В министерстве обороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции.

В Турции пообещали «многократный ответ» на атаку. По данным минобороны Турции, турецкие военные нанесли около 200 ударов по позициям сил президента Сирии Башара Асада в разных регионах страны, вследствие чего погибло 329 сирийских военнослужащих. Сирийская сторона не сообщала о потерях.

28 февраля президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого выразили «серьезную озабоченность» эскалацией напряженности в Идлибе и договорились провести встречу.

Послы стран – членов НАТО 28 февраля собрались на экстренное заседание в Брюсселе, в ходе которого осудили «неизбирательные удары сирийского режима и России». Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок продолжит поддерживать своего союзника Турцию, в том числе в сфере ПВО.