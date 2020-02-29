Адмирал Ричард признал беззащитность ПРО США перед Россией и Китаем

29.02.2020, 3:43, Новости дня

Американские системы противоракетной обороны предназначены для защиты от стран-изгоев, а не от России, рассказал глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард, выступая перед сенаторами Конгресса США.

"Они намеренно сделаны так, чтобы не пересекаться со стратегическими средствами сдерживания РФ и Китая", — пояснил он.

Отвечая на вопросы, возникшие у членов комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей, Чарльз Ричард указал, что создать систему, способную в полной мере обеспечить защиту от России, было бы невозможно.

"Это не только технически нереализуемо и затратно, но также вызывает серьезные вопросы с точки зрения стратегической стабильности", — объяснил адмирал, передает ТАСС.



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