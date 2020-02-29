Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

29.02.2020, 3:43, Новости дня

Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека. К такому выводу эксперты пришли после вскрытия жителя Уханя, умершего от пневмонии, пишет South China Morning Post.

85-летний мужчина, которому провели вскрытие, попал в больницу Уханя 1 января. На 13-й день пребывания там у него подтвердилось наличие коронавируса. Спустя 28 дней после госпитализации пациент скончался.

Над исследованием работал профессор научно-технологического университета в Ухане Лю Лян. Результаты этой работы были опубликованы в китайском издании Journal of Forensic Medicine.

В ходе исследования выяснилось, что поражения легких у зараженного коронавирусом схожи с признаками патологии, которые заметны при атипичной пневмонии (SARS) или ближневосточном респираторном синдроме (MERS). При этом SARS вызывает менее серьезный фиброз легких, чем коронавирус, однако в случае с COVID-19 более ярко выражается экссудативное воспаление (когда в ткани или полости организма из мелких кровеносных сосудов выделяется жидкость).

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по территории КНР, а потом и за пределы страны. Сейчас число заразившихся им во всем мире превышает 83 тысячи человек.



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