ВОЗ: за сутки за пределами КНР зафиксировано более тысячи новых заболевших коронавирусом

29.02.2020, 3:43, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала свыше 1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за пределами КНР за последние сутки. Такая информация появилась в коммюнике, опубликованном на сайте ВОЗ.

Как уточняется, общее число зараженных вне Китая достигло 4 691 человека в 51 стране после того, как в пятницу, 28 февраля, было зафиксировано 1 027 новых случаев коронавируса. Число жертв увеличилось до 67, передает РИА Новости.

В предыдущем коммюнике ВОЗ сообщалось о 3664 зараженных в 46 странах и 57 летальных случаях.

По последним сведениям, в материковом Китае 78 961 человек заражены коронавирусом, 2 791 – умерли. Общее число заразившихся коронавирусом в мире – 83 652 человека.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй, расположенной в центральной части страны. Возбудителем заболевания стал новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.



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