Панарин установил личный рекорд по набранным баллам за сезон

29.02.2020, 3:43, Новости дня

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в первом периоде выездного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Филадельфия Флайерз" стал автором голевой передачи. Она позволила россиянину побить личный рекорд результативности.

В активе Панарина теперь 88 (32 шайбы + 56 передач) очков. Это лучший его результат по набранным баллам за один сезон. В прошлом чемпионате россиянин набрал 87 очков.

Pucks 👏 on 👏 net 👏 pic.twitter.com/peJVcrI3D6

— New York Rangers (@NYRangers) February 29, 2020

В матче "Филадельфия Флайерз" – "Нью-Йорк Рейнджерс" идет первый период. Гости выигрывают у "летчиков" со счетом 1:0.



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