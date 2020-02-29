Трамп хочет обсудить контроль над вооружениями с Путиным и лидерами других стран

29.02.2020, 3:43, Новости дня

Дональд Трамп собирается обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным, а также с лидером Китая Си Цзиньпином, премьером Британии Борисом Джонсоном и президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос контроля над вооружениями. Россия, США, КНР, Великобритания и Франция – страны-члены Совбеза ООН, напоминает РИА Новости. Время возможного саммита неизвестно.

Трамп хочет добиться прогресса по вопросу трехстороннего (США, Россия, Китай) соглашения о контроле над вооружениями. В администрации президента США объясняют это желанием прекратить гонку вооружений. Пекин отвергает идею Трампа подписать новое трехстороннее ядерное соглашение.

Ранее Владимир Путин предлагал провести саммит "пятерки". В МИД РФ сообщили, что он может состояться в сентябре 2020 года на юбилейной сессии Генассамблеи ООН. Американская сторона взяла идею Путина на проработку, пояснил посол РФ в США Анатолий Антонов.



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