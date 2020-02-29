Мнение: Тест №16. Психоалхимия. Разморозка. Второй поток

29.02.2020, 3:31, Разное

Места на второй поток нового тестирования можно купить ЗДЕСЬ.

Обязательно учтите все то, что я писала для первого потока.

Тема нового тестирования описана здесь.

Я вижу в ленте, как обсуждают Печорина, КСЖ и Алису.

Но еще будет несколько треугольников прямо и косвенно затронуто.

Кайрат, Кирюша и КДЧ.

Онегин, Золушка и Мигель.

Миша, Реббека и Рапунцель.

И я решила показать еще одного КСЖ-нерыбу. Чтобы не создавалось ощущения, что КСЖ-нерыбы всегда негодяи, бросающие детей. Не всегда.

То есть один новый печорин и один новый КСЖ-нерыба.

А еще будет одна новая рапунцель, не рапан, сами посмотрите, рыба или нерыба.

Как вам такой анонс? Не стесняйтесь обсуждать героев сериала у меня, а то обсуждаете все под замками, а в этом ведь нет ничего секретного.