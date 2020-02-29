США отложили саммит АСЕАН

29.02.2020, 3:30, Новости дня

США приняли решение отложить саммит с лидерами государств Юго-Восточной Азии, который должен был пройти 14 марта в Лас-Вегасе. Причиной отмены саммита стала эпидемия коронавируса COVID-19.

Президент США Дональд Трамп пригласил на саммит лидеров 10 государств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в ноябре.

Высокопоставленный представитель администрации США заявил: «В то время, как международное сообщество совместно работает над тем, чтобы остановить распространение коронавируса, Соединенные Штаты, после консультаций с партнерами по АСЕАН, приняли трудное решение перенести встречу лидеров АСЕАН, ранее назначенную на середину марта. Соединенные Штаты ценят наши отношения с народами этого важного региона и с нетерпением ожидают следующих встреч».