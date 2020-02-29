Мнение: «Ассирийское рабство», или Как посылали «на картошку» в 1918 году

29.02.2020, 3:19, Разное



Иван Владимиров. Трудовая повинность для купцов, дворян и уголовных преступников. 1919

"Ассирийское рабство", или Как посылали "на картошку" в 1918 году

Продолжая тему посыланий "на картошку" в СССР. Это, несомненно, ужас-ужас-ужас. 🙂 Но как это всё начиналось? 10 декабря 1918 года кодекс законов о труде установил трудовую повинность для всех граждан РСФСР. Из воспоминаний Ф. Джордана, чернокожего слуги американского посла Д. Френсиса: "Большевики по-прежнему у власти и очень озлоблены на богатых. На прошлой неделе они оштрафовали нескольких лавочников на 900.000 рублей за то, что те не расчистили снег у своих магазинов. Но у лавочников нет таких больших денег, чтобы заплатить. Большевики сказали: "Ну, хорошо". И заставили их выйти на улицы и расчищать снег, а после того, как те закончили уборку у своих магазинов, их заставили убирать снег на других улицах города. Так вот безобразно большевики относятся к богатым".

Вот такое чудовищное отношение к богатым! 🙂 Перед такими вопиющими фактами, конечно, совершенно меркнет и блекнет то ничтожное обстоятельство, что перед этим четыре года богачи под угрозой тюрьмы и расстрела посылали рабочих на фронты Мировой войны, чтобы им там оторвало руки-ноги, или вовсе убило насмерть. Ведь это были сущие пустяки. А вот когда рабочие стали призывать буржуев снег чистить на улицах или, страшно вымолвить, окопы рыть — тогда-то и настал настоящий адский кошмар. Из дневника Зинаиды Гиппиус за 1919 год: "26 (13) Октября, вторник. Рука не подымалась писать. И теперь не подымается. Заставляю себя. Вот две недели неописуемого кошмара. Троцкий дал приказ… в Петербурге копать окопы и строить баррикады. Все улицы перерыты, главным образом центральные. Караванная, например. Роют обыватели, схваченные силой. Воистину ассирийское рабство!".

Да уж, воистину. Художник Иван Владимиров (1869—1947), который всей силой своего таланта гневно бичевал и разоблачал аццких большевиков, посвятил этому "ассирийскому рабству" несколько картин. Кроме заглавной, вот ещё:



Буржуазия на трудовой повинности. 1920



Купцы и дворяне на работах по вывозу мусора со дворов. 1920



Духовенство на трудовой повинности (по очистке конюшен). 1918

Последняя картина — прямо концентрат мрака какой-то! 🙂 Чистый АдЪ! И всюду присутствует наглый дылда-надсмотрщик с неизменной папироской во рту. Потом он обзаводится ещё кожаным портфелем под мышкой.

А вот как это выглядит на фотографиях того времени.



Бывшие царские офицеры на принудительных общественных работах в Петрограде. 1918



Буржуазия отбывает трудовую повинность



Буржуазия отбывает трудовую повинность на расчистке вегетарианской столовой. 1918

Меньшевик-эмигрант Георгий Соломон писал об этом так: "По возвращении домой "буржуи" должны были исполнять ещё разные общественные работы. Дворников в реквизированных домах не было, и всю чёрную работу по очистке дворов и улиц, по сгребанию снега, грязи, мусора, по подметанию тротуаров и улиц должны были производить "буржуи". И кроме того, они же, в порядке трудовой повинности наряжались на работы по очистке скверов и разных публичных мест, на вокзалы для разгрузки, перегрузки и нагрузки вагонов, по очистке станционных путей, для рубки дров в пригородных лесах и пр. пр. Для работы вне дома советских, "свободных" граждан собирали в определённый пункт, откуда они под конвоем красноармейцев шли к местам работы и делали всё, что их заставляли… В награду за труды каждый по окончании работы (не всегда) получал один фунт чёрного хлеба. И вот, проходя в то время по улицам Москвы, вы могли видеть такие картины: группа женщин и мужчин, молодых и очень уже пожилых, под надзором здоровенных красноармейцев с винтовками в руках, разгребают или свозят на ручных тележках мусор, песок и пр."

А сами большевики относились к трудовой повинности буржуев легкомысленно. Они этих слёз и стенаний отчего-то совершенно не понимали. Этим приземлённым людям было непонятно, почему для буржуя выйти убрать снег тяжелее, чем для пролетария на фронте мировой войны — лишиться рук и ног, и даже самой жизни. Что подтверждает почтовая открытка "Мобилизация буржуазии" известного советского художника Дмитрия Моора (1883—1946) с шуточным лозунгом "Пролетарий — под ружьё, буржуй — под метёлку!". Над чем смели смеяться!..

https://maysuryan.livejournal.com/1020643.html — цинк