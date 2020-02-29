Эксперт объяснил необходимость поправки к Конституции о поддержке предпринимательства

29.02.2020, 3:11, Новости дня

Предпринимательство стало базисом экономики РФ — это товары, услуги, рабочие места и в целом благосостояние всей страны. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД глава «Опоры России» Александр Калинин, комментируя предложенные в Основной закон изменения об обязанности государства содействовать развитию предпринимательства.

«Конституция РФ была принята в 1993 году. Тогда в Конституции не упоминалось отдельно, что правительство страны, власти регионов обязаны содействовать частному бизнесу, развитию предпринимательской инициативы, потому что были другие требования времени, другая экономика», – сказал глава общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», член рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон Александр Калинин.

Как отметил глава «Опоры», частное предпринимательство – это не только способ ведения хозяйственной деятельности в нашей стране. «Частное предпринимательство, частная инициатива во многом стали основой, базисом экономики нашей страны. Деловые люди создают товары, услуги, формируют новые предприятия. Это означает рост занятости, и в целом благосостояния всей страны», – отметил Калинин.

«Поэтому мы, все бизнес-объединения, выступили с такой поправкой, – обязать исполнительную власть содействовать развитию частного предпринимательства в нашей стране, закрепить это в Конституции. Президент одобрил такую поправку. Надеюсь, что наши депутаты и граждане также ее примут», – заключил собеседник.

Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по поправкам к Конституции поддержал инициативу закрепить в Основном законе обязанности государства содействовать развитию предпринимательства и частной инициативы. Кроме того, президент сообщил, что всего поступило порядка 900 предложений о поправках. Второе чтение в Госдуме по поправкам запланировано на 10 марта. Всероссийское голосование по поправкам предложено провести 22 апреля. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что поправки показывают истинные ценности России.

Не менее важным Калинин считает и социальный блок поправок, который касается не только работодателей, но и вообще всех граждан страны. «Наша рабочая группа изучает все «краеугольные камни», которые президент предложил добавить в нашу Конституцию. В частности, – какие пенсии должны быть, каков набор потребительской корзины, от которой зависит минимальная оплата труда. В целом, принятие поправок в Конституцию потребует еще, как минимум, изменения 30 других законов, которые напрямую касаются каждого россиянина», – сказал лидер «Опоры России».

«Так, например, Путин предложил индексацию пенсий, и чтобы это тоже было прописано в Конституции. Кроме того, гарантировано, что зарплата будет соответствовать минимальному прожиточному минимуму. Поскольку минимальный прожиточный минимум каждый год индексируется, то минимальная зарплата тоже будет каждый год расти. Это дополнительные социальные гарантии. Президент объяснил, почему он решил добавить это в Конституцию: как бы сложно ни было, какие бы экономические кризисы в стране ни случались, такие чувствительные вещи, как пенсии и минимальный размер оплаты труда, правительство РФ должно поднимать ежегодно», – отметил Калинин.



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