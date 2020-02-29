Сирия обвинила Турцию в шантаже Европы

29.02.2020, 3:10, Новости дня

Постпреды Турции и Сирии при ООН Феридун Синирлиоглу и Башар Джаафари выступили на экстренном заседании СБ организации.

Синирлиоглу заявил, что его страна «не хочет войны», но готова «применить силу» в ответ на «угрозу безопасности» или «провокации и агрессию». По словам постпреда, Турция демонстрировала «крайнюю сдержанность с целью избежать прямого военного столкновения». Он заверил, что Анкара стремится «соблюдать ранее достигнутые договоренности» и намерена «продолжать диалог с Россией».

Джаафари обвинил Турцию в использовании населения Сирии «для разжигания войны». Дамаск считает, что Анкара, используя сирийских мирных граждан, хочет оказать давление на Европу «с целью шантажа», втянуть НАТО «в свои ребяческие авантюры и облегчить вступление Турции» в ЕС, передает ТАСС.

Постпред Сирии призвал Европу «не позволять втягивать себя в постыдные сделки с режимом, который не считается с общепризнанными нормами в ущерб сирийскому народу».

Напомним, после обострения ситуации в Идлибе Турция заявила, что прекратит сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу.



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