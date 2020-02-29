Стало известно об отношении Трампа к предложенной Путиным встрече

29.02.2020, 3:10, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп хочет использовать встречу лидеров пяти стран-постоянных членов ООН для обсуждения контроля над вооружениями, сообщил источник в Белом доме.

Источник Reuters в администрации США заявил, что Вашингтон использует переговоры, чтобы «вовлечь и Россию, и Китай в международные рамки контроля над вооружениями». Источник сказал, что Вашингтон хочет избежать «дорогостоящей гонки вооружений», передает ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин предлагает организовать в 2020 году встречу глав государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / К созданию российской многоразовой ракеты подключился создатель «Сармата»

11.02 / Старший внук Елизаветы II разводится с женой

21.01 / Скандальный тележурналист Габуния вызвал гнев Саакашвили

16.02 / Ножевое нападение в московском храме: подробности

13.02 / Демократы смещают фокус на Неваду и Южную Каролину

31.01 / ProtonMail удалил рассылающие письма с угрозами аккаунты

19.02 / «МБХ медиа: Сотрудникам «Мосгортранса» велели вызывать полицию при обнаружении в общественном транспорте китайцев

18.02 / Глава Мюнхенской конференции внесен в базу скандального сайта «Миротворец»

03.02 / В ОБСЕ осудили отмену Трампом запрета противопехотных мин

24.01 / В Пентагоне прокомментировали данные о перестрелке c российскими военными

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика