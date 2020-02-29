В Пскове археологи нашли артефакты домонгольского периода

29.02.2020, 2:55, Разное

В Археологическом центре рассказали о важной находке, сделанной в Пскове. Археологи обнаружили при раскопках артефакты домонгольского периода.

Учёные во время поисковых мероприятий нашли в Пскове шиферные пряслица. Специалисты уже изучили находку и отметили, что она принадлежит к временам домонгольского периода. Данные изделия создавались из камня, встречавшегося лишь в Овручском месторождении, а в настоящий момент оно находится на территории современной Украины. Благодаря красноватому оттенку материала, из которого изготовлены артефакты, археологи и определили их приблизительный возраст, поскольку во времена прихода на эти земли монголов мастерские были разрушены, и более такие пряслица не изготавливались. Впоследствии в XIII веке их начали делать из обычной глины, и все подобные изделия, где бы не появлялись, не имели отличия друг от друга.

Данные изделия представляют собой небольшие закруглённые камни с отверстием в центре. Как правило, кромки у них были скошенными и заостренными. Известно, в стародавние времена шиферные пряслица имели ценность для хозяек. Многие представительницы прекрасного пола ставили на них личные отметки, сохранившиеся и по сей день. Как предполагают учёные, так они метили их, чтобы случайно не спутать, находясь в общей компании.