Повалий показала архивное фото с Яремчуком, Поповичем, Зибровым, Билоножко и Кудлай

29.02.2020, 2:52, Новости дня

Украинская певица Таисия Повалий разместила в Instagram черно-белое архивное фото, на котором запечатлена с известными украинскими исполнителями.

«В инете нашла фото конца 1980-х годов, захотелось показать его вам! На нем цвет украинской эстрады! Да, пусть нескромно, но это так и есть! Я благодарна небесам за то, что с детства вели меня верной дорогой к своей главной мечте! Через трудности, испытания, но всегда Господь выводил меня из самых сложных ситуаций! А вы, мои дорогие друзья, видите со стороны, сколько зла вокруг! Ну ничего, мы всех прощаем и искренне просим у Господа для них счастья и здоровья! На фото народные артисты Украины слева направо Назарий Яремчук, Иван Попович, Павел Зибров, Виталий Билоножко, Алла Кудлай, я (еще совсем молоденькая). А по центру – организатор концерта, после которого мы все и сфотографировались! Идем дальше! А лучше поднимаемся и летим!» – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Добрый вечер, мои дорогие друзья! В инете нашла фото конца 1980 годов, захотелось показать его вам! На нем цвет украинской эстрады! Да, пусть не скромно, но это так и есть!! * Я благодарна Небесам, за то, что с детства вели меня Верной дорогой к своей Главной Мечте! Через трудности, испытания, но всегда Господь выводил меня из самых сложный ситуаций! А вы, мои дорогие друзья, видите со стороны, сколько зла вокруг!! Ну ничего, мы всех прощаем и искренне просим у Господа для них Счастья и Здоровья! * * На фото Народные артисты Украины слева направо Назарий Яремчук Иван Попович Павло Зибров Виталий Билоножко Алла Кудлай Я, ещё совсем молоденькая)) А по центру — организатор концерта, после которого мы все и сфотографировались! Идем дальше!!!!! А лучше, поднимаемся и Летим!!!!!!! * * По моему, мне хорошо с челкой)) * #повалий #таисияповалий #povaliy #новыйальбом #ейфорія #дайменілюбов #повалій

Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial) 26 Фев 2020 в 8:15 PST

Таисия Повалий родилась 10 декабря 1964 года в селе Шамраевка Сквирского района Киевской области.

В октябре 2019 года отменили концерт Повалий в Киеве, который был запланирован на декабрь 2019 года. Директор Национального дворца искусств «Украина» Роман Недзельский в комментарии агентству «Укринформ» сообщил, что концерт не был согласован с ним, а реализацию билетов назвал провокацией против Дворца «Украина».

В июле в эфире программы «Prime: Борисов» на канале ATR журналист Олег Борисов сказал, что Повалий выступала в аннексированном Крыму в День России. В августе певица заявила, что не гастролировала в аннексированном Крыму и не поздравляла крымчан с Днем России.

СМИ писали, что Повалий переехала в Россию в 2014 году, однако ее муж Игорь Лихута в апреле 2018 года говорил, что это неправда.

В интервью изданию «Бульвар Гордона» супруг и продюсер Повалий Игорь Лихута заявил, что люди, которые хотят, чтобы украинские артисты не ездили работать в Россию, должны брать на обеспечение их семьи.