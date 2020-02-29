«Интер» 8 марта покажет Киркорова, Баскова, Лорак и Повалий, выступающих в Кремле – СМИ

29.02.2020, 2:52, Новости дня

8  марта телеканал «Интер» в вечернем прайм-тайме покажет запись концерта, посвященного 60-летнему юбилею российского поэта и бизнесмена Михаила Гуцериева, сообщает «Телекритика» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Концерт в честь Гуцериева состоялся 18 мая 2018 года в Государственном Кремлевском дворце в Москве, сообщает издание «ОK!». В концерте принимали участие российские артисты Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Николай Басков, Дима Билан, Михаил Шуфутинский, а также певицы из Украины Ани Лорак и Таисия Повалий.

Как пишет интернет-издание «Медуза», российский бизнесмен Михаил Гуцериев является владельцем компании «Русснефть» и финансового учреждения «Бинбанк».

Бизнесмен, чье состояние  российский журнал Forbes оценивает в $10 млрд, активно занимается творчеством, сотрудничая в качестве поэта с российскими композиторами и исполнителями. По информации «Медузы», ежегодно Гуцериев получает около 2 млн рублей в качестве авторских отчислений за свои песни.

Праздничная программа канала.

Posted by Телекритика on Kolmapäev, 26. veebruar 2020

11 июля 2018 года Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания по результатам внеплановой проверки принял решение оштрафовать телеканал «Интер» за показ концерта «Победа. Одна на всех» в эфире 9 мая.

Окружной административный суд Киева 26 июня 2019 года отменил решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о наложении штрафа на телеканал «Интер» в связи с высказываниями ведущих во время трансляции концерта ко Дню Победы 9 мая 2018 года.

С 28 января украинские телеканалы прекратили спутниковое вещание в открытом доступе. Закодированными оказались более 20 каналов, в том числе и «Интер».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Помпео в Мюнхене: «Запад побеждает»

28.02 / Мировые фондовые рынки потеряли 5 триллионов долларов в ходе обвала из-за коронавируса

13.02 / Российские ученые и журналисты требуют от властей отменить приговор по делу «Сети»

24.02 / США поздравили Эстонию с Днем независимости

21.01 / Не жёсткостью, а поддержкой — Hill рассказала, как Рейган помог распаду СССР и почему Трамп должен вести себя так же

08.02 / В Турции водитель фургона пережил столкновение с поездом. Видео

16.01 / Independent — Меркель увидела в брексите «тревожный звонок» для Европы

22.01 / Русские семинаристы покорили французский «Голос»

02.02 / Кушнер: США надеются, что палестинцы согласятся обсудить мирный план Трампа

28.01 / Глава ВОЗ не поддержал эвакуацию иностранцев из Уханя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика