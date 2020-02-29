«Интер» 8 марта покажет Киркорова, Баскова, Лорак и Повалий, выступающих в Кремле – СМИ

29.02.2020, 2:52, Новости дня

8 марта телеканал «Интер» в вечернем прайм-тайме покажет запись концерта, посвященного 60-летнему юбилею российского поэта и бизнесмена Михаила Гуцериева, сообщает «Телекритика» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Концерт в честь Гуцериева состоялся 18 мая 2018 года в Государственном Кремлевском дворце в Москве, сообщает издание «ОK!». В концерте принимали участие российские артисты Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Николай Басков, Дима Билан, Михаил Шуфутинский, а также певицы из Украины Ани Лорак и Таисия Повалий.

Как пишет интернет-издание «Медуза», российский бизнесмен Михаил Гуцериев является владельцем компании «Русснефть» и финансового учреждения «Бинбанк».

Бизнесмен, чье состояние российский журнал Forbes оценивает в $10 млрд, активно занимается творчеством, сотрудничая в качестве поэта с российскими композиторами и исполнителями. По информации «Медузы», ежегодно Гуцериев получает около 2 млн рублей в качестве авторских отчислений за свои песни.

11 июля 2018 года Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания по результатам внеплановой проверки принял решение оштрафовать телеканал «Интер» за показ концерта «Победа. Одна на всех» в эфире 9 мая.

Окружной административный суд Киева 26 июня 2019 года отменил решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о наложении штрафа на телеканал «Интер» в связи с высказываниями ведущих во время трансляции концерта ко Дню Победы 9 мая 2018 года.

С 28 января украинские телеканалы прекратили спутниковое вещание в открытом доступе. Закодированными оказались более 20 каналов, в том числе и «Интер».