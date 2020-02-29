Стинг заявил, что все шесть раз становился отцом случайно

29.02.2020, 2:52, Новости дня

68-летний британский музыкант и многодетный отец Стинг в интервью изданию People признался, что каждый раз новость о предстоящем отцовстве была для него неожиданностью. 

«Я не собирался быть папой. Все шесть раз это происходило случайно, вот такой я был «умный». Но это были самые счастливые случайности в моей жизнни», – рассказал певец. 

Комментируя 27-летний брак со второй женой Труди Стайлер, Стив заявил, что нужно выбирать в жены «своего лучшего друга». 

В браке со Стайлер у Стива родилось четверо детей – две дочери и два сына. От первого брака с актрисой Френси Томелти у Стинга есть сын и дочь. 

По словам артиста, сейчас он является не только многодетным отцом, но и дедушкой семи внуков.

Стинг родился 2 октября 1951 года в Уоллсенде. В 1976–1984 годах был лидером группы The Police. С 1984 года он выступает сольно.

Он семнадцатикратный лауреат премии «Грэмми», обладатель «Золотого глобуса», премии «Эмми» и четырехкратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучшая песня».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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