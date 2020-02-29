Партия Вакарчука представила план “холодной деоккупации” Крыма и Донбасса

29.02.2020, 2:52, Новости дня

Партия “Голос” 27 февраля презентовала “План холодной деоккупации Донбасса и Крыма”. Трансляция презентации стратегии велась на партийном YouTube-канале.

Лидер партии, народный депутат Святослав Вакарчук подчеркнул, что план “основан на фундаментальном принципе сохранения украинских жизней”.

“Мы назвали его “План холодной деокупации”. Мы надеемся, что именно так – без горячей фазы – сможем приблизиться к решению сложной проблемы восстановления территориальной целостности Украины в полном объеме. И Донбасс, и Крым – это неотъемлемая территория Украины. Мы не имеем права разменивать одно на другое”, – сказал он.

Вакарчук добавил, что “Минские соглашения убивают украинцев”, создают “иллюзию движения к миру” и “размывают украинский суверенитет”.

Представленный план, отмечает “Украинская правда”, предусматривает несколько этапов: прекращение огня по всей линии фронта в течение 6–12 месяцев; создание демилитаризованной зоны и введение международной полицейской миссии; начало разоружения и создания условий для деоккупации; начало деоккупации с введением временной международной администрации; завершение деоккупации и начало реинтеграции Донбасса; проведение первых выборов на освобожденных территориях.

После этого, считают в “Голосе”, Украина должна заняться возвращением Крыма.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Вскоре после этого РФ начала вооруженную агрессию на Донбассе, оккупировав часть Донецкой и Луганской областей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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