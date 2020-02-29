Коломойский принимает поздравления в связи с отставкой Гончарука. Главное из Telegram-каналов

29.02.2020, 2:52, Новости дня

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

В пятницу, 28 февраля, большинство сообщений в Telegram-каналах были посвящены предстоящему внеочередному заседанию Верховной Рады, созванному по требованию президента Владимира Зеленского, а также вопросу “о Кабинете Министров”, внесенному в повестку дня. Список вопросов, которые Зеленский предлагает рассмотреть на внеочередной сессии, опубликовал Telegram-канал “Черная лампа” (по имеющейся информации, его ведет главный редактор “Радио НВ” Валерий Калныш).

Хотя в опубликованном документе не указано, что Раде предлагается рассматривать вопрос об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, сразу несколько популярных анонимных пабликов пишут, что он будет уволен.

“Несколько месяцев борьбы [бизнесмена Игоря] Коломойского наконец-то принесли результат. Игорь Валерьевич убедил президента отправить Гончарука в отставку. После смены руководства в “Центрэнерго”. Олигарх намеренно довел ситуацию до точки кипения и показал всем, что в ход пойдет силовой ресурс”, – пишет Telegram-канал “Женщина с косой”.

“ЗеРада” также утверждает, что за вероятной отставкой Гончарука стоит Коломойский.

“Игорь Валерьевич принимает поздравления в связи с отставкой Гончарука. Олигархат опять победил. Коломойский дожал. Президент Зеленский отправляет Кабинет Министров в отставку 4 марта. В среду Гончарук убрал людей Коломойского из “Центрэнерго”, а уже в пятницу президент объявил внеочередное заседание ВР, чтобы снести Кабмин”, – заявляют авторы паблика.

При этом экс-нардеп от Блока Петра Порошенко, заместитель генерального директора государственного концерна “Укроборонпром” Мустафа Найем уверен, что Гончарук останется на должности. Об этом также заявляли источники “Украинской правды” в руководстве парламентской фракции “Слуги народа”. “Премьера, вероятно, еще оставим”, – сказал собеседник УП.

В то же время НВ и ZN.UA пишут, что Алексей Гончарук снова подал президенту заявление об отставке и готов направить его в Верховную Раду.