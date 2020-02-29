СМИ: новый флагманский Samsung продаётся вдвое хуже прошлогоднего

29.02.2020, 2:52, Новости дня

Новая линейка флагманских смартфонов Galaxy S20 пользуется вдвое меньшим спросом, чем модели прошлого года. В первый день продаж Samsung смогла реализовать в Южной Корее только 70 800 устройств, в то время как Galaxy S10 годом ранее разошлись на родном рынке компании в количестве около 140 000 единиц.

Лучший результат — 220 тысяч штук — показали даже фаблеты Galaxy Note 10, вышедшие в августе 2019-го. Об этом пишет The Korea Herald со ссылкой на отраслевые источники.

Прежде всего, низкий спрос обусловлен дороговизной новых моделей, а скидок, которые могли бы заинтересовать покупателей, в Samsung не предложили. Об этом изданию рассказал собеседник в одной из корейских телекоммуникационных компаний. Информатор назвал еще одну причину — из-за эпидемии, вызванной вспышкой коронавируса Covid-19, посещаемость местных розничных магазинов резко упала.

Первое заражение инфекцией в Южной Корее было зафиксировано 20 января. Сегодня, 28 февраля, власти сообщили о 256 новых случаях заражений. Всего в стране заболели 2022 человека.

Серия Galaxy S20 была представлена 11 февраля в Сан-Франциско. В РФ предзаказы на неё открылись на прошлой неделе. Самая компактная модель — Galaxy S20 с диагональю экрана в 6,2 дюйма — продается за 69 990 рублей. На 10 000 рублей дороже обойдется Galaxy S20+ с 6,7-дюймовым дисплеем. Старший вариант — Galaxy S20 Ultra — оценили в 99 990 рублей.

Ранее на этой неделе журналисты, получившие Galaxy S20 Ultra на обзор, пожаловались на серьезные неполадки с камерой. Оказалось, что система Samsung слишком долго фокусируется на объекте (а иногда и вовсе не срабатывает), а алгоритмы чрезмерно агрессивно обрабатывают снимок и перебарщивают со сглаживанием кожи. В компании пообещали эти недостатки исправить, выпустив программное обновление.

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Вести.Hi-tech