Заседание по Сирии: Небензя напомнил о требованиях Совбеза по борьбе с терроризмом

29.02.2020, 2:52, Новости дня

В Нью-Йорке проходит экстренное заседание Совбеза ООН по Сирии, передает телеканал "Россия 24". Встречу запросили сразу несколько стран, включая США, Германию, Великобританию и Францию.

Координаты, переданные накануне турецкой стороной, не соответствовали действительности и не содержали упоминания тех мест, где погибли военные,  сообщил российский постпред при Совбезе ООН во время заседания. Речь идет о турецких военных, которые в ночь на 28 февраля, по словам Анкары, погибли во время обстрела, организованного сирийской армией в ответ на атаку боевиков.

Небензя подчеркнул, что сирийская армия вправе отвечать на атаки террористов, ведущих обстрелы из Идлиба. Он отметил, что в последнее время боевики стали все чаще предпринимать вылазки против сирийских военных и мирных жителей. Нельзя запрещать сирийской армии выполнять требования, записанные в резолюциях Совбеза о бескомпромиссной борьбе с терроризмом, напомнил постпред РФ.



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