Милли поговорил с Герасимовым о Сирии
29.02.2020, 2:40, Новости дня
Представитель Объединенного комитета начальников штабов США сообщил, что глава Комитета генерал Марк Милли провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС РФ генералом Валерием Герасимовым. Они обсудили возможности снижения уровня напряженности в Сирии и иные вопросы, представляющие взаимный интерес.
В соответствии с предыдущей практикой, Милли и Герасимов согласились не раскрывать подробности переговоров.
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Русская служба «Голоса Америки»
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