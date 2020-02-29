Милли поговорил с Герасимовым о Сирии

29.02.2020, 2:40, Новости дня

Представитель Объединенного комитета начальников штабов США сообщил, что глава Комитета генерал Марк Милли провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС РФ генералом Валерием Герасимовым. Они обсудили возможности снижения уровня напряженности в Сирии и иные вопросы, представляющие взаимный интерес.

В соответствии с предыдущей практикой, Милли и Герасимов согласились не раскрывать подробности переговоров.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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