Guardian — «нас не заставят молчать» — несмотря на ливень Грету Тунберг пришли послушать десятки тысяч экоактивистов

29.02.2020, 2:34, Новости дня

В британском Бристоле состоялась климатическая акция протеста, в котором, несмотря на ливень, приняли участие, по разным данным, от 15 до 30 тыс., пишет The Guardian. Как отмечается в статье, возглавила это мероприятие шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая в ходе своего выступления раскритиковала мировых политиков за «детское» поведение.



Reuters

Несмотря на проливной дождь в британском Бристоле собрались десятки тысяч человек — в большинстве своём дети, пропустившие занятия в школе, — для участия в климатической забастовке, которую возглавила Грета Тунберг, пишет The Guardian.

17-летняя шведская экоактивистка сказала собравшимся, что страны и их правительства ведут себя как дети, и поэтому именно молодёжь должна взять на себя роль взрослых.

Критикуя политиков и СМИ, Тунберг заявила: «Они вновь заметают свой беспорядок под коврик, чтобы мы — молодёжь, их дети — убирали за ними. Мы должны продолжать и мы должны быть терпеливыми. Помните, что необходимые изменения не произойдут в одночасье».

Экоактивистка также добавила: «Нас не заставят молчать, потому что мы — это перемены, и эти перемены грядут, нравится вам это или нет. Нынешняя чрезвычайная ситуация полностью игнорируется политиками, СМИ и властью».

По данным британской полиции, в митинге приняли участие 15 тыс. человек, а, по словам Тунберг, собравшихся было около 30 тыс. Как отмечает The Guardian, шведская экоактивистка добралась до Бристоля на поезде, а на климатическую забастовку её привезли на красном электромобиле Nissan Leaf.