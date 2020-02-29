Лукашенко призвал врачей не «вопить» из-за коронавируса

29.02.2020, 2:21, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не допустить панику среди населения в связи с распространением коронавируса.

«Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат, ни шуму, ни пыли. Хотя делаем все то, что делают даже в Китае», – сообщил Лукашенко, передает БелТА.

Он отметил, что неверное поведение врачей может спровоцировать панику. «Начнете вопить, шуметь – как минимум, маски в аптеках закончатся или подорожают в 100 раз. Мы, конечно, этого не допустим. Люди пойдут и лекарства порасхватывают, кто-то от этих лекарств быстрее отравится, чем от вируса», – сообщил белорусский президент.

Он добавил, что граждане страны спокойно относятся к принимаемым мерам. «Тихо, спокойно, без гвалта, без шума, но делаем то, что делают все», – сказал президент.

По его словам, закрытие границ не поможет в борьбе с распространением заболевания. «Ну закроете границы, и что? Границы были закрыты, но сегодня весь мир заболел коронавирусом. При таком глобальном общении – это пустое. Надо на месте спокойно работать по всем направлениям», – подчеркнул он.

Лукашенко призвал врачей вести так, чтобы свети риск заболевания к минимуму. «Работайте тихо, как вы сейчас боретесь с этим несчастным вирусом», – сказал президент.

Ранее Белоруссия сообщила о первом случае заражения коронавирусом – зараженным оказался студент из Ирана.



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