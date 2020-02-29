Болгария замедлила строительство «Турецкого потока»

29.02.2020, 2:21, Новости дня

Строительство газопровода «Турецкий поток» на территории Болгарии вновь замедлилось, пока была сварена лишь часть труб из необходимого объема, пишут СМИ.

Издание Darik News со ссылкой на отчет болгарской ГТС сообщает, что к 25 февраля было сварено всего 103 из 308 километров труб. Еще на 36 километров были доставлены несваренные трубы.

Сербия свой 403-километровый участок завершила еще в декабре 2019 года, но из-за проблем с болгарской стороны все еще не может получать газ по «Турецкому потоку».

Напомним, в декабре 2019 года президент Владимир Путин заявил, что Болгария затягивает реализацию «Турецкого потока» на своей территории.

С 1 января газ из РФ по «Турецкому потоку» начал поступать в Болгарию, а 5 января российский газ по этому газопроводу начали получать Греция и Северная Македония.