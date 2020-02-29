Британия пригрозила Сирии новыми санкциями

29.02.2020, 2:21, Новости дня

Глава британского МИД Доминик Рааб выступил с осуждением операции сирийской армии на севере страны.

«Нет никакого оправдания такому вопиющему пренебрежению международным правом или моралью. Опираясь на новые санкции, объявленные ранее в этом месяце, мы будем работать с нашими международными партнерами над тем, чтобы еще больше закрутить гайки, пока эти преступления не прекратятся», – сообщил Рааб, передает ТАСС.

В пятницу Британия запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе.

Напомним, накануне сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне находившихся вместе с террористами турецких военных, которых там не должно было быть. В результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли свыше 30 турецких военных. Турция ответила ударами по территории Сирии.



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