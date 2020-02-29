Трамп выдвинул кандидата на пост директора нацразведки США
29.02.2020, 2:21, Новости дня
Глава американского государства Дональд Трамп рассказал, кого выдвинул на пост руководителя национальной разведки США.
В Twitter Трамп объявил, что на должность директора нацразведки им выдвинут конгрессмен Джон Рэтклифф.
Напомним, ожидадлось, что национальную разведку возглавит скандальный посол США в Берлине Ричард Гренелл, назначенный и.о. директора вместо Джозефа Магуайра.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет