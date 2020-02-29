Трамп выдвинул кандидата на пост директора нацразведки США

29.02.2020, 2:21, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп рассказал, кого выдвинул на пост руководителя национальной разведки США.

В Twitter Трамп объявил, что на должность директора нацразведки им выдвинут конгрессмен Джон Рэтклифф.

Напомним, ожидадлось, что национальную разведку возглавит скандальный посол США в Берлине Ричард Гренелл, назначенный и.о. директора вместо Джозефа Магуайра.